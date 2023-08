Milan, allenamento tecnico-tattico a due giorni dalla sfida con la Roma

I rossoneri sono scesi in campo a Milanello per preparare al meglio la sfida dell'Olimpico contro i giallorossi di Mourinho

Non solo la Roma, anche il Milan quest'oggi è tornato ad allenarsi sotto gli ordini di Stefano Pioli. Questa mattina i rossoneri hanno svolto prima delle esercitazioni tecniche e poi un lavoro focalizzato sul possesso palla. In seguito, la sessione è continuata con la fase tattica conclusa poi con la partitella a campo ridotto. Domani è in programma la conferenza stampa di Pioli (11.30) con l'allenamento spostato nel pomeriggio prima della partenza per la Capitale.