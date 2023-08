Roma-Milan, arbitra Rapuano: in due incroci ha fatto già infuriare Mourinho

Dopo la scorpacciata di entusiasmo per l'arrivo di Romelu Lukaku, in attesa dell'annuncio ufficiale dopo il primo allenamento a Trigoria, si torna a pensare a Roma-Milan. Venerdì sera la squadra di Mourinho - che tornerà in panchina dopo la squalifica - riceverà i rossoneri di Pioli, reduci da due vittorie convincenti nelle prime due partite. Si tratta già di uno spartiacque, visto che la distanza tra le due è di cinque punti e servirà non allargare il divario. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali: a dirigere la sfida dell'Olimpico sarà Rapuano della sezione di Rimini, con Meli e Alassio assistenti. Il IV Uomo sarà invece Massa mentre al Var ci sarà Irrati con Di Vuolo Avar. Il fischietto 38enne ha già arbitrato nella prima giornata di questo campionato, la vittoria della Juventus sul campo dell'Udinese per 3-0. Con la Roma sono solamente due i precedenti: il successo per 1-0 sull'Udinese a settembre 2021 con gol di Abraham e il pareggio per 1 a 1 - sempre all'Olimpico - contro il Torino lo scorso novembre. Era l'ultimo matchprima della pausa per il Mondiale. Le polemiche però ci sono state nella sfida contro i friulani di due anni fa, soprattutto per il rosso decisamente esagerato a Pellegrini, che lo costrinse a saltare il derby. Una decisione, soprattutto quella del secondo giallo, che non andò proprio giù a Mourinho:"Giocare dopo una sconfitta non è mai facile, e tornare a vincere è una bella sensazione. Anche se qualcuno ha deciso di diventare protagonista", scrisse su Instagram lo Special One in riferimento proprio a Rapuano. Ma anche nella sfida col Toro il tecnico portoghese, espulso poi dal direttore di gara, ha fatto arrabbiare la Roma e i suoi tifosi con alcune decisioni, tra cui un ulteriore rigore non assegnato ai giallorossi dopo i due già decretati durante la partita (uno tolto col Var). Col Milan invece sono cinque gli incroci, tutti nella scorsa stagione: lo 0-0 con la Cremonese, l'eliminazione in Coppa Italia col Torino e le vittorie contro Monza, Napoli e Lazio. Di seguito le designazioni complete della terza giornata: