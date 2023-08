Roma, per Dybala vince la prudenza: no alla nazionale e in panchina con il Milan

L'argentino non risponderà alla convocazione di Scaloni per poter essere al meglio dopo la pausa. Per la sfida con i rossoneri potrebbe al massimo accomodarsi in panchina. Anche per Lukaku c'è l'ipotesi che non parta per gli impegni del Belgio

Paulo Dybala sempre più vicino al forfait per la sfida di venerdì contro il Milan. A riportarlo è Il Tempo, che aggiunge come l'ex Juventus domani comunicherà alla nazionale argentina di non voler rispondere alla convocazione per i prossimi impegni contro Ecuador e Bolivia. Nonostante gli esami ai quali si è sottoposto a Trigoria non abbiano evidenziato alcuna lesione, per Dybala regna inevitabilmente la cautela alla luce soprattutto della sua cartella clinica. Nessuno dentro Trigoria vuole correre il rischio di incappare in un infortunio più grave e perciò l'argentino potrebbe al massimo strappare una convocazione per il primo big match della stagione contro i rossoneri. In panchina accanto a lui dovrebbe esserci anche Romelu Lukaku, a cui la società, come affermato da SkySport, avrebbe chiesto di non partire per gli impegni della sua nazionale in modo tale da rimettersi pienamente in forma in vista della ripresa con la Roma.