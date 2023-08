Mercato, l’Olympiakos vuole Solbakken: offerti 5 milioni. La Roma ne chiede 8

Il mercato della Roma potrebbe non chiudersi con l'arrivo di Romelu Lukaku. Come riportato da Sportmediaset, l'Olympiakos avrebbe messo seriamente nel mirino Ola Solbakken facendo recapitare un'offerta da circa 5 milioni dalle parti di Trigoria. La Roma però al momento fa muro chiedendo al club greco di arrivare ad 8. Solbakken, arrivato nella Capitale lo scorso gennaio, è sceso in campo in 15 occasioni realizzando 1 gol (contro il Verona) e 2 assist non convincendo però mai a pieno Mourinho e l'ambiente.