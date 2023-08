Roma, dalla firma allo shooting: ecco la prima giornata giallorossa di Lukaku

In attesa dell'annuncio, per Romelu Lukaku oggi è stata a tutti gli effetti la prima giornata da nuovo calciatore della Roma. Il belga verso le 9:30 ha lasciato il suo albergo di Via Petroselli per raggiungere Trigoria dove ha messo la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino a giugno, conosciuto i suoi nuovi compagni e svolto anche il primo allenamento anche se in gran segreto. L'obiettivo è essere almeno tra i convocati per il big match di venerdì contro il Milan. Poi un ritocco dal barbiere che lo ha preparato per lo shooting ufficiale. Dopo il bagno di folla ricevuto ieri a Ciampino, ora per Lukaku è il momento di conquistare il cuore dei tifosi con le prestazioni in campo. Per farlo tra due giorni avrà di fronte una delle sue vittime preferite visto che in 8 match contro i rossoneri, ha realizzato ben 5 gol.