La Roma valuta altri rinforzi: sondaggi per Kostic e Bonucci

I giallorossi si sarebbero informati per i due calciatori della Juventus: pista molto difficile per il serbo, che è sacrificabile ma non in prestito ed è valutato 15 milioni. In ogni caso servirebbe prima la cessione di Spinazzola

La Roma non è ancora sazia. Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, punta di diamante del mercato giallorosso, la società potrebbe regalare a Mourinho gli ultimi botti. In queste ore stanno rimbalzando due ipotesi che arrivano direttamente dalla Juventus: una è quella di Bonucci, l'altra addirittura di Kostic. Come riporta 'Tuttosport', la Roma avrebbe fatto un sondaggio per l'esterno bianconero, che piace tanto a Mourinho e per Allegri è sacrificabile. Il mister giallorosso vorrebbe un altro esterno al posto di Spinazzola, nel caso in cui dovesse concretizzarsi una cessione, magari al Manchester United come da ultimi rumors. Difficile però che la Juve possa aprire al prestito con diritto di riscatto, soprattutto con una diretta concorrente. Più semplice sarebbe la pista inglese o tedesca per Kostic, valutato intorno ai 15 milioni. Non solo, perché ieri sono rimbalzate voci su un interessamento giallorosso per Bonucci, con tanto di call tra la dirigenza capitolina e l'entourage del calciatore. Una questione da catalogare al momento come sondaggio esplorativo. Al momento il difensore, ai margini della Juve, è più vicino alla Lazio: Lotito spinge, ma Sarri non è convinto.