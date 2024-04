Udinese-Roma il 25 aprile. Lukaku, allarme rientrato ma col Bologna è in dubbio

La Roma si gode la grande vittoria col Milan, che ha avuto decisamente più di un protagonista con alcuni di loro sugli scudi, da Mancini a El Shaarawy. Gol ma anche tackle, visto che i giallorossi non hanno eguali in questo fondamentale in tutta l'Europa League. Un'arma in più per contrastare il Bayer Leverkusen schiacciasassi di Xabi Alonso, che dice la sua sulla sfida alla Roma dopo quella persa l'anno scorso: "Non vedo l'ora di giocarla, siamo felici di essere di nuovo contro la Roma.Non voglio dire che è una rivincita, ma il calcio concede seconde chance e a noi ha dato quella di dimostrare di essere migliori e provare a battere la Roma”. Diverso il tenore delle dichiarazioni del Ceo dei tedeschi, Fernando Carro:"Abbiamo voglia di vendetta, e una gran fame. Vogliamo arrivare in finale a tutti i costi". Mancano due settimane ma l'attesa è ovviamente già alle stelle, con la vendita dei biglietti partita già oggi nella prelazione per gli abbonati: sono tre le fasi di vendita, con quella libera aperta il 24 aprile. I prezzi sono decisamente inferiori rispetto al match col Milan, per la felicità dei romanisti, anche se il club assicura che il 'merito' non è il malumore manifestato dai tifosi. Che intanto sono entusiasti per il successo in Europa League, celebrato anche con qualche meme sui social con protagonista Lukaku.