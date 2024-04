Udinese-Roma il 25, il club: “Decisione ingiusta, cinque posti Champions merito nostro”

La Lega Serie A ufficializza la decisione di riprendere con gli ultimi 19 minuti al BluEnergy giovedì prossimo, ma la Roma proprio non ci sta: "Passo indietro per il calcio, col Bayer partiamo svantaggiati"

19 aprile 2024

Tutto confermato: gli ultimi 19 minuti più recupero di Udinese-Roma si giocheranno giovedì 25 aprile. A ufficializzato un comunicato della Lega Serie A:"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, preso atto dell’interruzione della gara Udinese – Roma della 32ª giornata del Campionato di Serie A TIM, programmata per domenica 14 aprile 2024, decretata dall’arbitro al 26’ 30” del secondo tempo; sentito il Consiglio di Lega che in data odierna ha confermato l’applicazione a tale gara interrotta dell’art. 30 comma 3 dello Statuto-Regolamento della LNPA; dispone che la prosecuzione dei restanti 18’ 30’’ ed eventuale recupero della gara UDINESE – ROMA sia effettuata il giorno giovedì 25 aprile 2024 alle ore 20.00". Nulla da fare, quindi, per la richiesta scritta dei giallorossi che speravano di proseguire la partita a maggio, magari in contemporanea ad Atalanta-Fiorentina, comunque non a metà tra due scontri diretti come quelli con Bologna (lunedì 22) e Napoli (domenica 28).

Udinese-Roma il 25 aprile, la risposta durissima del club giallorosso in un comunicato — Subito dopo il comunicato della Lega, è arrivata la nota ufficiale del club giallorosso: "L’AS Roma, con i suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking UEFA e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un’ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer 04 Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia. La squadra, i giocatori e lo staff dell'AS Roma riaffermano il proprio impegno a opporsi a questa ingiustificata avversità e a raggiunguere, con il supporto dei propri incredibili tifosi, i massimi obiettivi in stagione".

Cosa dice il regolamento citato dalla Lega Serie A — Nel suo comunicato, la Lega Serie A cita l'articolo 30 comma 3 dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Ecco cosa dice: "Per le gare interrotte, le due Società Associate hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due Società Associate, o di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento".

