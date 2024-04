Udinese-Roma si riprende il 25 aprile: decisivo anche il voto contrario dell’Atalanta

Il club giallorosso aveva fatto richiesta per posticipare il recupero con i friulani, per avere più tempo per recuperare in vista della semifinale di Europa League

Udinese-Roma si finirà di disputare il 25 aprile, è confermaato. I giallorossi avevano avanzato la richiesta di posticipare a maggio il recupero con l'Udinese, considerando il passaggio del turno in Europa League e la sfida con il Napoli che si dovrebbe giocare il 28 di aprile. Ma tale richiesta non sarebbe stata accolta dalla Lega Serie A, con i voti decisivi di Empoli, Verona e Atalanta che deve ancora recuperare il match con la Fiorentina ed è in lotta per un posto Champions con la Roma. Il Bayer Leverkusen avrà una giornata in più per recuperare in vista della semifinale di andata del 2 maggio allo stadio Olimpico. I tedeschi hanno vinto il titolo in Bundesliga nello scorso weekend e il 27 dovranno affrontare lo Stoccarda in casa prima della partenza per la Capitale.