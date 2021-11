Tutti pazzi per Afena-Gyan, Mourinho gli regala le scarpe. Zaniolo cerca riscatto

Le due facce della medaglia giallorossa vedono il giovane ghanese vera e propria superstar, con tanto di promessa mantenuta da Mourinho. Zaniolo invece è scontento, dovrà reagire

Il day-after di Genoa-Roma è dolcissimo a Trigoria, soprattutto perché i giallorossi si coccolano il talento di Felix Afena-Gyan. Il giovanissimo attaccante ghanese si è guadagnato ovviamente la palma di migliore in campo nelle pagelle dei quotidiani , ma l'onda lunga della vittoria di 'Marassi' è continuata anche con le esultanze di Nuno Santos , Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski . Particolarmente orgogliosa, e non potrebbe essere altrimenti, anche la mamma di Afena-Gyan , alla quale Felix ha dedicato la sua doppietta: "Ti amo figlio mio. Sei il mio eroe, sono veramente fiera di te", la risposta su Twitter della mamma. Contentissimo anche l'agente del ragazzo, Oliver Arthur : "Per struttura fisica, potenza e velocità somiglia ad Eto’o , ma dobbiamo andare con i piedi di piombo . La nazionale? Felix è felice della chiamata, ma non vuole che sia una tantum . Ha rifiutato per potersi allenare e crescere. In Africa è molto amato e non si parla che di lui".

Nel postpartita il tecnico delle giovanili giallorosse ha parlato ancora del suo pupillo: "È stato veramente emozionante. Sono un po’ come figli nostri e io so benissimo cosa gli passa per la testa in quei momenti. Abbiamo consegnato Felix in mani sicurissime. Voglio sottolineare il coraggio del nostro allenatore". L'esplosione di Afena-Gyan ha messo un po' in ombra il momento di Nicolò Zaniolo, che sta vivendo un periodo complicato in cui senza dubbio non è contento del suo impiego e delle sue prestazioni. Già da giovedì però potrà tornare a dimostrare di meritare il posto da titolare. E tornare a sorridere anche per un suo gol come ha fatto per la doppietta di Afena-Gyan ieri a 'Marassi', come sottolineato anche dalla mamma Francesca Costa. Con lo Zorya sarà in campo, magari anche contro il Torino dove Mourinho dovrà pure fronteggiare l'emergenza centrocampo vista la squalifica di Veretout e l'assenza di Cristante e Villar per Covid.