Primavera: Mourinho e Tiago Pinto al Di Bartolomei per Roma-Bologna

Insieme ai 2 portoghesi anche il CEO Berardi, il CFOO Lombrardo, il preparatore dei portieri Nuno Santos e Felix

Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, José Mourinho si è recato al Di Bartolomei per vedere il match della Primavera della Roma contro il Bologna (la gara è iniziata alle 15.00). Con lui il gm Tiago Pinto, il CEO Berardi, il CFOO Lombardo, il preparatore dei portieri Nuno Santos e il protagonista assoluto di ieri: Afena Felix. Lo Special One non perderà occasione di appuntarsi eventuali prossimi esordienti. Ieri a fine partita, il tecnico portoghese si è scusato con l'allenatore Alberto De Rossi per avergli sottratto il gioiellino 18enne. Il ghanese potrebbe partire dall'inizio contro il Zorya nel match di Conference League.