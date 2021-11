Roma Primavera, De Rossi: “Oggi partita difficile. Felix è in mani sicure”

Il tecnico dei giovani giallorossi ha parlato ai canali del club al termine della vittoria contro il Bologna

Il cammino della squadra in campionato inizia a essere indicativo, 23 punti su 27 disponibili. “Sono un gruppo di ragazzi professionali, lo vedo durante le gare e negli allenamenti. Sanno soffrire. Oggi mi sono arrabbiato inizialmente, ma è fisiologico. Non si può avere sempre la stessa concentrazione in tutte le gare”.

La doppietta di Felix con la prima squadra? “È stato veramente emozionante. Come quando hanno esordito gli altri ragazzi. Sono un po’ come figli nostri e io so benissimo cosa gli passa per la testa in quei momenti. Abbiamo consegnato Felix in mani sicurissime. Voglio sottolineare il coraggio del nostro allenatore. Non tutti lo sono”.