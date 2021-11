Afena-Gyan dedica la doppietta alla mamma e lei risponde: “Sei il mio eroe”

Le parole del giovane ghanese a fine gara: "Si avvera un sogno, dedico tutto a mia mamma che è ancora in Ghana. Le voglio bene"

Quella di ieri è stata una serata che Afena-Gyan non dimenticherà mai. Non sono è il primo 2003 a segnare in Serie A, ma ha anche riportato la Roma alla vittoria. Il primo pensiero del post-partita, dopo aver ricordato a Mourinho di mantenere la sua promessa su un paio di scarpe, è stato per la sua famiglia, in particolare la mamma: "Si avvera un sogno, dedico tutto a mia mamma che è ancora in Ghana. Le voglio bene". La risposta non si è fatta attendere ed è arrivata tramite Twitter: "Ti amo figlio mio. Sei il mio eroe, sono veramente fiera di te" le parole della mamma.