Nuno Santos pubblica una foto dell’abbraccio di squadra: “Non servono parole”

Il preparatore dei portieri si unisce alle esultanze del giorno dopo e posta una foto su Ig

La gioia del giorno dopo passa anche per lo staff tecnico giallorosso. Anche Nuno Santos, il preparatore dei portieri che ha preso il posto di Savorani, esulta dopo il risultato di ieri sera. Su Instagram ha infatti postato l'immagine dell'abbraccio di squadra dopo il raddoppio di Felix. "Non servono parole" ha aggiunto; come a dire che la foto da sola, racchiude tutte le emozioni della gara di ieri.