Afena-Gyan, il centravanti a basso costo della Roma di Mourinho

Il ghanese prende 70 mila euro a stagione. La cifra è destinata a crescere

Oggi è la giornata di Afena Felix. In realtà sono le sue ora già a partire dalla serata di ieri sera al triplice fischio del signor Irrati. Ma quanto costa il talento ghanese alle casse della Roma? secondo quanto riportato da La RepubblicaFelix Afena-Gyan guadagna attualmente 70mila euro a stagione. Una cifra giustificata dalla giovane età, che sicuramente sarà destinata a crescere se il calciatore classe 2003 metterà in fila altre prestazioni di questo tipo. Abraham è costato 40 milioni, ovvero poco oltre 13 milioni ogni rete segnata. Non è certo un paragone da fare con il gioiellino lanciato da Mourinho. Le qualità del centravanti inglese sono fuori discussione. Ad oggi la sua avventura in giallorosso è stata condizionata anche da una serie di episodi sfortunati sotto porta. Proverà a sbloccarsi contro il Zorya dopo un lungo digiuno, magari proprio in coppia con Afena.