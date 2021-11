El Shaarawy: “Umiltà, sacrificio e voglia di vincere!”

Il messaggio sui social dell'esterno sinistro: "Si riparte da quì. Grande Felix"

"Umiltà, sacrificio e voglia di vincere! Si riparte da quì. Grande Felix". Con queste parole Stephan El Shaarawy dà avvio alla settimana della Roma. Dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa il 'faraone' esulta e lancia anche un messaggio in vista dei prossimi impegni della Roma: il Zorya giovedì in Conference League e e il Torino domenica 28 novembre alle ore 18. L'esterno giallorosso ha ricevuto i complimenti del tecnico ieri nel post-partita. E' il miglior marcatore della Roma in questa stagione e spera di togliere ulteriori soddisfazioni ai tifosi.