Genoa-Roma, Zaniolo felice a fine match. La mamma: “Tu sei questo” – FOTO

La madre di Zaniolo testimonia la gioia del numero 22 pubblicando una foto dei festeggiamenti con i compagni

Ieri Zaniolo si è accomodato in panchina per la seconda volta consecutiva e, a differenza di Venezia, non è entrato nemmeno a gara in corso. Al gol di Afena-Gyan, però, Nicolò è stato uno dei primi a correre incontro al ghanese e ad unirsi all'abbraccio collettivo della squadra testimoniando l'attaccamento alla maglia e di non avere alcun tipo di risentimento verso Mourinho. Un ulteriore conferma arriva da Francesca Costa, madre del numero 22, che sui social ha pubblicato un'immagine con uno Zaniolo sorridente in cima a un capannello fatto dai compagni: "Questo sei tu. La meraviglia del tuo sorriso" la frase che tranquillizza i tifosi, schierati a sostegno del calciatore.