Arthur, ag. Afena-Gyan: “Felix mi ricorda Eto’o. In Ghana si parla solo di lui”

Le parole del procuratore: "Felix ha rifiutato la chiamata dalla nazionale per crescere con calma e migliorare"

Oliver Arthur, agente di Felix Afena-Gyan, è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo raccontando le sue sensazioni riguardo l'avventura giallorossa del suo assistito. "La sera di ieri è stata la migliore da quando faccio questo lavoro" ha detto il procuratore che poi si è lanciato in un paragone importante: "Per struttura fisica, potenza e velocità somiglia ad Eto’o, ma dobbiamo andare con i piedi di piombo". Sul rifiuto della convocazione in nazionale ha spiegato: "Non ci sono stati problemi, il tutto è stato rallentato dalle difficoltà burocratiche relative ai documenti che la Roma doveva inviare al Ghana per far rimanere il ragazzo in Italia. Felix è felice della chiamata, ma non vuole che sia una tantum. Ha rifiutato per potersi allenare e crescere in modo da rimanere in pianta stabile nella nazionale del Ghana. In Africa è molto amato e non si parla che di lui, lo vuole intervistare chiunque". Arthur ha poi rivelato cosa si sono detti dopo la doppietta di ieri: "Abbiamo ripercorso il cammino che ci ha portato fino a qui e mi ha ringraziato per il mio lavoro."