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Trigoria, verso il Bologna: Dybala e Wesley in gruppo

Gasperini sorride in vista della trasferta di Bologna: oggi a Trigoria si sono allenati in gruppo sia Paulo Dybala che Wesley. Per l'argentino si tratta del primo allenamento con il resto dei compagni dopo l'operazione di marzo. Difficilmente ci sarà Koné che punta al match contro la Fiorentina di lunedì 4 maggio. Comunque la tensione a Trigoria rimane alle stelle. Lo strappo tra Ranieri e Gasperini è ormai insanabile, ma come ci si è arrivati? Una serie di errori più o meno gravi del senior advisor e Massara hanno portato a questa situazione.

Della situazione ha parlato anche Walter Sabatini, ex ds della Roma: "In questa vicenda non c'entrano solo Ranieri e Gasperini, ma anche Massara, che è una persona perbene. Esce con le ossa rotte, non per il suo operato, ma per le parole dell'allenatore della Roma. E' un un dirigente onesto, informato e colto e sciaguratamente troppo ben educato per rispettare queste diatribe".

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