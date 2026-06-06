Greenwood, il sogno di Gasperini per alzare il livello e vincere subito

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Marco Juric (Manà Manà Sport Roma 90.9): "Calendario? Tanto bisogna affrontarle tutte. L’incastro che mi preoccupa di più è quello con la terza e la quarta fascia delle partite di Champions: sono gare in cui devi accumulare un bottino di punti per riuscire a passare il turno. D’Amico? Da una parte c’è una persona che morde il freno, ma dall’altra manca la proprietà che risolva la situazione. Io penso che D’Amico, alla fine, dovrà risolversi il problema da solo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sono preoccupato delle operazioni entro il 30 giugno più che dei rinnovi. Dove vanno questi calciatori che rinnoveranno a tempi dovuti. Servono contatti per arrivare a una soluzione che sia poco dolorosa".