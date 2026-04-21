Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di SkySport, ha parlato della frattura interna alla Roma tra Ranieri e Gian Piero Gasperini: "In questa vicenda non c'entrano solo Ranieri e Gasperini, ma anche Massara, che è una persona perbene. Esce con le ossa rotte, non per il suo operato, ma per le parole dell'allenatore della Roma. E' un un dirigente onesto, informato e colto e sciaguratamente troppo ben educato per rispettare queste diatribe". Sabatini ha poi proseguito. Queste le sue parole:

Perché Ranieri ne ha parlato pubblicamente? "Non lo so, magari l'hanno fatta privata... Lo sento molto tirato. La storia non può essere sanata, medicata o corretta, deve finire in una direzione o nell'altra. Non so se è vero, ma non credo che Gasperini abbia preteso quello che leggo, nessuno può farlo, nemmeno chi ha vinto titoli".

La città come reagirà? "Intanto c'è un rimbalzo perché a Roma le cose non passano inosservate, è una cassa di risonanza assurda. Roma vuole entrare dentro le decisioni, vuole condividerle, è una città molto generosa, difficile da affrontare. La piazza sta sempre con la Roma, se sceglierà di stare dalla parte della società dovrà per forza schierarsi con Ranieri, ma è una cosa insopportabile raccontare il calcio così, per me il calcio è il campo, non quello delle dichiarazioni roboanti".