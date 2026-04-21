Difficilmente verrà convocato Koné che punta al match contro la Fiorentina

Redazione
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Dybala lascia Villa Stuart dopo l'intervento: no comment sulle sue condizioni

La Roma inizia a recuperare qualche pezzo in vista della trasferta di Bologna. Dybala e Wesley sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo e saranno a completa disposizione per sabato. Per Paulo si tratta del primo allenamento con il resto dei compagni dopo l'operazione di marzo e tornerà tra i convocati dopo tre mesi, mentre il brasiliano aveva saltato le ultime sfide con Inter, Pisa e Atalanta. Tornano due pezzi pregiati per il rush finale. Difficilmente verrà convocato Koné che punta al match contro la Fiorentina di lunedì 4 maggio. Ci sarà Rensch, solo una contrattura per lui.

Dybala AS Roma Training Session

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