La Roma inizia a recuperare qualche pezzo in vista della trasferta di Bologna. Dybala e Wesley sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo e saranno a completa disposizione per sabato. Per Paulo si tratta del primo allenamento con il resto dei compagni dopo l'operazione di marzo e tornerà tra i convocati dopo tre mesi, mentre il brasiliano aveva saltato le ultime sfide con Inter, Pisa e Atalanta. Tornano due pezzi pregiati per il rush finale. Difficilmente verrà convocato Koné che punta al match contro la Fiorentina di lunedì 4 maggio. Ci sarà Rensch, solo una contrattura per lui.