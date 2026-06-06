Mason Greenwood è il grande sogno di questa prima parte dell’estate giallorossa, ma sul giocatore resta forte anche l’interesse del Fenerbahce. Uno dei candidati alla presidenza del club turco (Hakan Safi) ha già annunciato di aver raggiunto un accordo quadriennale con l’attaccante ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per il trasferimento in Turchia mancano ancora diversi passaggi: dall’intesa economica tra Fenerbahce e Marsiglia fino all’elezione ufficiale di Safi. Pwer questo motivo, la Roma non ha ancora mollato la presa. Il club continua a valutare diversi profili per rinforzare il reparto offensivo, ma Gasperini ha indicato proprio Greenwood come prima scelta. Il tecnico non ha alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire, nonostante la richiesta del Marsiglia: 50 milioni di euro più altri 5 di bonus. La situazione resta da monitorare, ma una cosa è certa: la Roma, con Gasperini in prima linea, non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro, nonostante l’accordo già manifestato tra il Fenerbahce e l’entourage del calciatore.