Ieri è stato svelato il calendario della prossima stagione, la Roma partirà il week end del 22/23 agosto e affronterà la Fiorentina allo stadio Olimpico. L'appuntamento con Champions, invece, è rimandato a settembre. La prima giornata sarà divisa in tre giorni (8/9/10) e sarà a cavallo tra la sfida con l'Atalanta e quella col Torino. Anche prima della seconda giornata (13-14 ottobre) la Roma avrà un big match e giocherà col Como, poi ci sarà il Genoa qualche giorno prima della terza della fase campionato (20-21 ottobre), a seguire lo scontro diretto col Napoli. Più morbidi gli incastri con la quarta (3-4 novembre) che si giocherà tra Udinese e Sassuolo e con la quinta (24-25 novembre) che sarà in mezzo alle sfide con Parma e Monza. Thriller, invece, quelli con la sesta giornata (8-9 dicembre) in programma tra la trasferta di Bologna e il derby. A gennaio altre due partite di Champions: la prima (18-19) dopo l'Atalanta e prima dell'Udinese, l'ultima (27) ci sarà dopo il match con i friulani. A seguire il ritorno col Monza in Lombardia.

Il calendario Champions della Roma

Terza giornata:(6 settembre)

Prima giornata Champions (8-9-10 settembre)

Quarta giornata: Torino-Roma (13 settembre)

Sesta giornata: Como-Roma (11 ottobre)

Seconda giornata Champions (13-14 ottobre)

Settima giornata: Roma-Genoa (18 ottobre)

Terza giornata Champions (20-21 ottobre)

Ottava giornata: Napoli-Roma (25 ottobre)

Decima giornata: Udinese-Roma (1 novembre)

Quarta giornata Champions (3-4 novembre)

Undicesima giornata: Roma-Sassuolo (8 novembre)

Dodicesima giornata: Parma-Roma (22 novembre)

Quinta giornata Champions: (24-25 novembre)

Tredicesima giornata: Roma-Monza (29 novembre)

Quattordicesima giornata: Bologna-Roma (6 dicembre)

Sesta giornata Champions (8-9 dicembre)

Quindicesima giornata: Lazio-Roma (13 dicembre)

Ventesima giornata: Atalanta-Roma (17 gennaio)

Settima giornata Champions (18-19 gennaio)

Ventunesima giornata: Roma-Udinese (24 gennaio)

Ottava giornata Champions: 27 gennaio

Ventiduesima giornata: Monza-Roma (31 gennaio)