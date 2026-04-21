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Lo strappo

La tensione a Trigoria rimane alle stelle. Gasperini e Ranieri si sfiorano senza chiarirsi e in mezzo c'è Massara che sembra un vaso di coccio in mezzo a due di ferro. Il tecnico ha già dettato le sue condizioni per rimanere il prossimo anno e una delle tante è quella di non voler più lavorare né col ds né col senior advisor. Lo strappo è ormai insanabile, ma come si si è arrivati? Una serie di errori più o meno gravi di Ranieri e Massara hanno portato a questa situazione.

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