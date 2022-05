Tra Dybala e Mkhitaryan: Roma-Milano è la via del mercato. Oliveira, futuro incerto

I giallorossi hanno presentato un'offerta al fuoriclasse argentino. L'Inter inizia le trattative con l'armeno mentre il futuro di Kumbulla e Oliveira è ancora indecifrabile

A tre giorni dal trionfo di Tirana in Conference League , l'entusiasmo della piazza giallorossa è tutt'altro che esaurito. In una scuola elementare nella zona Nord di Roma , una maestra ha fatto intonare a tutti gli alunni l'inno di Antonello Venditti scatenando l'ira di alcuni genitori, tifosi della Lazio . Chi è tornato a parlare di Roma e della sua vittoria contro il Feyenoord , è Alessandro Florenzi . Il terzino in conferenza stampa nel ritiro Azzurro di Coverciano ha dichiarato : "Avrei voluto festeggiare la vittoria in Conference. Ciò che un po' mi dispiace è non aver vinto qualcosa con la Roma". A tenere banco però per i prossimi mesi sarà soprattutto il calciomercato. Il sogno proibito giallorosso ha ormai un nome e un cognome ben precisi: Paulo Dybala .

Dopo la vittoria in Conference League, per la Roma è tempo di staccare la spina. Lo Special One ieri ha salutato tutti, tifosi e staff. “Arrivederci, Roma”, ha scritto sui social prima di imbarcarsi per un volo con vista Portogallo. Lavorerà sicuramente dalle spiagge di Setubal, casa sua, alla nuova squadra che è già in cantiere. Sergio Oliveira, sul cui futuro pende ancora un grosso punto interrogativo, copia il suo mister. Portogallo come prima tappa, e poi una vacanza a esplorare il sud della nostra bella Italia. Volerà lontano quasi sicuramente Stephan El Shaarawy, che per staccare un po’ ha pensato di tornare in Asia, così come Rick Karsdorp e Henrikh Mkhitaryan. L’infaticabile Chris Smalling ha ancora dei dubbi su dove ricaricarsi: al momento in pole, ci sono le isole caraibiche. Anche Carles Perez seguirà l’esempio di Mou e tornerà a casa, in Catalogna. Per lui, però, è prevista anche una seconda vacanza con gli amici di sempre, probabilmente in Grecia.