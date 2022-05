Oliveira resta in dubbio, il rinnovo è fissato a 13 milioni

O il Porto scende con il prezzo o il centrocampista tornerà in Portogallo

Se c’è chi è sicuro di restare e chi altrettanto certo di andare via, c’è anche chi vive nel limbo, per un motivo o per l’altro con il futuro ancora in dubbio, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Parliamo di gente che ha fatto bene, ma che può aver mercato e portare in cassa soldi importanti. O, come Mkhitaryan, che ha il contratto in scadenza e una promessa già fatta con l’Inter (anche se Pinto proverà a fargli cambiare idea fino alla fine, su richiesta di Mou). Insieme a lui c’è anche Sergio Oliveira che ancora non sa dove giocherà il prossimo anno. La Roma e il Porto hanno un accordo per il rinnovo a 13 milioni di euro, ma a Trigoria a quelle cifre preferiscono investire altrove. O il Porto scende con il prezzo o Oliveira tornerà in Portogallo.