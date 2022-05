Mercato, l’Inter avvisa formalmente la Roma: iniziate le trattative con Mkhitaryan

Il club nerazzurro fa sul serio per il centrocampista armeno. Avviati ufficialmente i contatti per portarlo a Milano a parametro zero

Dopo le insistenti voci dei giorni scorsi, la trattativa tra l'Inter e Mkhitaryan, è ufficialmente entrata nel vivo. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro avrebbe formalmente avvisato la Roma di aver avviato i negoziati per portare il centrocampista armeno alla corte di Inzaghi. Mkhitaryan il prossimo 30 giugno sarà libero di accasarsi dove meglio crede, e in questo momento l'Inter sembra essere in pole position avendo già trovato con il classe '89 un accordo verbale. Adesso la palla passerà alla Roma che dovrà presumibilmente aumentare la sua offerta se lo vorrà trattenere nella Capitale.