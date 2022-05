Calciomercato Roma, Joao Moutinho idea per il centrocampo di Mou

Il centrale portoghese non rinnoverà con il Wolverhampton e sarebbe pronto a una nuova avventura in Italia

Dal Portogallo, e da jn.pt, ne sono certi: Joao Moutinho non rinnoverà il suo contratto con il Wolverhampton e sarebbe pronto a sbarcare in Italia, alla corte del suo connazionale José Mourinho. Il centrale ex Porto e Monaco sarebbe un innesto di esperienza - ha 35 anni, 36 a settembre - nella rosa della Roma, un sostituto all'altezza di Henrikh Mkhitaryan, qualora dovesse lasciare la Capitale per andare a giocare all'Inter di Simone Inzaghi.