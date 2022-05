Calciomercato Roma, Kumbulla piace a Torino e Fiorentina

Il difensore albanese è nell'interesse anche della Sampdoria e del Bologna

Spenti i fumi della vittoria della Conference League da parte della Roma di José Mourinho, ora è tempo di pensare al calciomercato. Tanto in entrata, con la suggestione di Paulo Dybala ma non solo, ma tanto anche in uscita. A proposito di giocatori che potrebbero non vestire più giallorosso la prossima stagione, calciomercato.it parla di un possibile addio di Marash Kumbulla. Il difensore albanese, presente nel disastro di Bodo, ha fatto ricredere lo Special One nel corso delle partite - è vero, non è riuscito a collezionare neanche un minuto nella finale della sua Tirana -, che ha anche detto che rimarrà sicuramente.