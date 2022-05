Mou torna a casa, Karsdorp e Miki vanno a Dubai: le vacanze dei giallorossi

Dopo 55 partite, un po’ di riposo per i giocatori della Roma. Non per tutti però: Pellegrini, Spinazzola, Zaniolo, Cristante e Mancini vanno in Nazionale, così come Abraham

Bene, ora è il momento di ricomporsi, anzi meglio: di riposarsi. La vittoria della Conference League per la Roma è stata sicuramente il momento più alto, più bello, più appagante di tutta la stagione, per José Mourinho, il condottiero dei giallorossi, e per i giocatori, che hanno disputato 55 partite da agosto. Ora, però, è tempo di staccare la spina, di dedicarsi a sé stessi, e alla propria famiglia, anche perché prima di Ferragosto si riinizia con la Serie A.

Mourinho torna a Setubal, Oliveira alla scoperta del sud Italia

Lo Special One, demiurgo di un trofeo ritrovato dopo 14 anni e del primo trionfo europeo della Roma, ieri ha salutato tutti, tifosi e staff. “Arrivederci, Roma”, ha scritto sui social prima di imbarcarsi per un volo con vista Portogallo. Lavorerà sicuramente dalle spiagge di Setubal, casa sua, alla nuova squadra che è già in cantiere, e poi ci sono anche quattro giorni di relax da concedersi nella nostra bellissima Capri più avanti. Ma sempre in linea diretta con il suo connazionale Tiago Pinto: il successo di Tirana di mercoledì, per Mourinho, non è che il primo passo per riportare i giallorossi nell’Olimpo del calcio. Riposare sì, ma non senza dimenticare il progetto, ché a inizio luglio si riparte.

Sergio Oliveira, sul cui futuro pende ancora un grosso punto interrogativo, copia il suo mister. Portogallo come prima tappa, e poi una vacanza a esplorare il sud della nostra bella Italia. Volerà lontano quasi sicuramente Stephan El Shaarawy, che per staccare un po’ ha pensato di tornare in Asia, così come Rick Karsdorp e Henrikh Mkhitaryan. Entrambi ai box per la Nazionale, il primo salta la convocazione con la sua Olanda per un problema rimediato nella partita contro il Feyenoord, il secondo ha detto addio in stagione all’Armenia, si ritroveranno con mogli e pargoli a Dubai.

L’infaticabile Chris Smalling ha ancora dei dubbi su dove ricaricarsi – e tornare più forte di prima -: al momento in pole, ci sono le isole caraibiche, ma non la Giamaica. Con la moglie Sam, infatti, ci sono già stati. Anche Carles Perez seguirà l’esempio di Mou e tornerà a casa, in Catalogna. Per lui, però, è prevista anche una seconda vacanza con gli amici di sempre, probabilmente in Grecia.

Vacanze rimandate per i nazionali, ci si pensa dal 14 giugno

Dei 24 eroi di José, qualcuno dovrà attendere ancora due settimane (o poco più) per concedersi un po’ di svago. Il primo giugno a Wembley ci saranno Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Nicolò Zaniolo. Tutti e cinque hanno risposto presente alla chiamata del ct Roberto Mancini per la gara contro l’Argentina, e saranno disponibili anche per gli impegni dell’Italia in Nations League. Germania, Ungheria, Inghilterra e di nuovo Germania saranno le avversarie del 4, 7, 11 e 14 giugno degli azzurri.

A proposito di Inghilterra. Anche Tammy Abraham, convocato da Gareth Southgate, rimanderà di qualche giorno il suo meritato riposo per dedicarsi alla Nazionale, da cui manca dal 15 novembre, e precisamente dalla gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar contro San Marino in cui aveva addirittura segnato un gol.

A causa (o grazie) alle rispettive nazionali, sono rimandate le vacanze anche del portiere onnipresente Rui Patricio, di Marash Kumbulla con la sua Albania, di Nicola Zalewski con la Polonia, di Eldor Shomurodov con l’Uzbekistan, Felix Afena Gyan con il Ghana, Amadou Diawara con la Guinea, Ebrima Darboe con il Gambia e Mathias Vina con l’Uruguay.