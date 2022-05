Florenzi: “Dispiace non aver vinto a Roma. Avrei voluto festeggiare la Conference”

Il terzino torna a parlare della sua ex squadra: "Un Milan senza Maldini è un po' come una Roma senza Totti e De Rossi"

Alessandro Florenzi, terzino di proprietà della Roma in prestito al MilanCampione d'Italia, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Coverciano dove si allena la Nazionale di Roberto Mancini. Tra gli argomenti trattati anche il futuro, in bilico tra il ritorno nella Capitale e la permanenza a Milano, ma anche la vittoria della Roma in Conference League.