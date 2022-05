Dall’Argentina: la Roma offre a Dybala un triennale. I dettagli

Il club giallorosso è pronto a regalare alla piazza il super colpo di mercato. L'offerta è stata recapitata, ora la palla passerà all'ormai ex attaccante della Juventus

La Roma fa sul serio per Paulo Dybala. Dopo la conquista della Conference League, i Friedkin vogliono puntare più in alto, alimentando ancor di più l'entusiasmo della piazza. Come riportato da Tycsport, il club giallorosso avrebbe già offerto un contratto triennale al classe '93 argentino che però starebbe aspettando l'offerta di un club che parteciperà alla prossima Champions League, condizione che ovviamente la Roma non potrà mettere sul piatto.