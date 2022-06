Totti: “Ho parlato con Zaniolo, se resta alla Roma deve onorarla”. Accordo per Celik

L'ex capitano su Nicolò: "Non so se ha recepito i miei consigli". Pellegrini: “Stagione indescrivibile, ora altri trofei”. Barcellona-Roma il 6 agosto. Mercato: Sprint per Celik, accordo trovato con il Lille

Francesco Totti torna a parlare del suo passato ma anche del presente della società giallorossa: "Pellegrini potrebbe essere il nuovo 10 della Roma ma conoscendolo non credo voglia prenderla. Con Zaniolo saprei cosa fare. Su Dybala? Tutt’ora lo sento ma penso sia finita. Non dipende solo da lui. Se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza". Anche il fratello del nuovo acquisto giallorosso, Matic ha rilasciato una lunga intervista sul centrocampista serbo appena arrivato nella capitale: "È perfetto per lo Special One. Viene da 10 anni di Premier e questa esperienza gli sarà fondamentale". Lorenzo Pellegrini ha terminato ieri la stagione 2020/21 e tramite un post sul suo profilo ufficiale Instagram ha voluto salutare l'annata che lo ha visto protagonista nella vittoria in Conference League contro il Feyenoord ma anche nelle ultime partite con la Nazionale, con il numero 10 sulle spalle: "È stata una stagione fantastica e indescrivibile, per questo non serve aggiungere parole. Avanti a testa alta pensando a crescere per continuare a toglierci soddisfazioni e alzare trofei".

Sempre tramite un post, anche Marash Kumbulla ha salutato la stagione 2021/22, ponendo già gli obiettivi per l'annata che sta per arrivare: "Con gli ultimi impegni della nazionale si è conclusa la mia stagione. Un anno di tanti colori, nuove sfide e forti emozioni. Un titolo vinto con la Roma e l’obiettivo playoff mondiali sfiorato per poco con l'Albania". Inizia così il messaggio del centrale albanese della Roma che poi conclude: "L’obiettivo è sempre lo stesso: crescere e portare il più in alto possibile la Roma e l'Albania. Ci vediamo presto 2022/2023".

Barcellona-Roma: ufficiale la partecipazione al Trofeo Gamper

Save the date: sabato 6 agosto, la Roma sarà ospite del Barcellona, al Camp Nou, per il trofeo Joan Gamper. A renderlo pubblico è stata la società giallorossa con una nota sul proprio sito. Non solo gli uomini di José Mourinho saranno impegnati nel celebre appuntamento organizzato dai blaugrana, ma in campo scenderanno anche le squadre femminili, che faranno da apripista alle 17:30, mentre la rappresentativa guidata dal portoghese sfiderà il club di casa alle 21.

Sprint per Celik: accordo trovato con il Lille

Manca praticamente solo l'ok del Lille per il terzo acquisto della Roma in questa sessione di calciomercato. Dopo Matic e Svilar, sarà Mehmet Zeki Celik a rinfoltire la rosa dei giallorossi. Il terzino destro turco, in scadenza di contratto con i francesi nel 2023, sarà il rinforzo per la fascia, che come unica alternativa ora ha solo Rick Karsdorp. La Roma continua a sondare terreni su terreni, perché, qualora una trattativa non andasse in porto, ce n'è subito un'altra pronta per rinforzare ancora di più il parco giocatori a disposizione di José Mourinho. Tiago Pinto, come è noto, ha puntato il suo radar anche in Francia, per Houssem Aouar, centrocampista dell'Olympique Lione che, però, pare sempre più lontano dai Leoni. Secondo quanto riporta "sport.fr", i giallorossi hanno offerto meno di 20 milioni per il giovane francese, classe 1998, un prezzo non troppo gradito alla dirigenza dei biancorossoblù.

