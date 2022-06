Roma, sprint per Celik: accordo in dirittura d’arrivo con il Lille

Le cifre dell'operazione per il prossimo terzino destro voluto da Mourinho. Veretout, invece, potrebbe tornare in Francia e ritrovare Fonseca

Manca praticamente solo l'ok del Lille per il terzo acquisto della Roma in questa sessione di calciomercato. Dopo Matic e Svilar, sarà Mehmet Zeki Celik a rinfoltire la rosa dei giallorossi. Il terzino destro turco, in scadenza di contratto con i francesi nel 2023, sarà il rinforzo per la fascia, che come unica alternativa ora ha solo Rick Karsdorp.

Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro più bonus: un ottimo compromesso rispetto ai 9 chiesti dal Lille e ai 6 offerti in una fase iniziale dai giallorossi, ed entro il weekend ci sarà un'accelerata per un accordo tra i due club, che non verrà annunciato prima del 30 giugno per questioni di bilancio. Intanto il giocatore classe '97, già da qualche settimana, ha trovato una quadra con la Roma per quanto riguarda il suo contratto, ovvero un quinquennale a due milioni di euro a stagione, e si sente già un giocatore giallorosso.

Gli affari con i mastini, però, potrebbero non essere conclusi perché Jordan Veretout, che non finirebbe nell'affare, potrebbe tornare in patria proprio al Lille. A loro piace, e con l'arrivo di Paulo Fonseca, il colpo sarebbe perfetto.