Barcellona-Roma il 6 agosto, ufficiale la partecipazione al Trofeo Gamper

In campo anche la squadra femminile. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21. La società giallorossa poi ricorda l'ultima partecipazione con una foto amarcord con Totti e Messi

Save the date: sabato 6 agosto, la Roma sarà ospite del Barcellona, al Camp Nou, per il trofeo Joan Gamper. A renderlo pubblico è stata la società giallorossa con una nota sul proprio sito. Non solo gli uomini di José Mourinho saranno impegnati nel celebre appuntamento organizzato dai blaugrana, ma in campo scenderanno anche le squadre femminili, che faranno da apripista alle 17:30, mentre la rappresentativa guidata dal portoghese sfiderà il club di casa alle 21.