Kumbulla: “L’obiettivo per il prossimo anno è fare bene con Roma e Albania”

Tramite un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, Marash Kumbullaha salutato la stagione 2021/22, ponendo già gli obiettivi per l'annata che sta per arrivare: "Con gli ultimi impegni della nazionale si è conclusa la mia stagione. Un anno di tanti colori, nuove sfide e forti emozioni. Un titolo vinto con la Roma e l’obiettivo playoff mondiali sfiorato per poco con l'Albania". Inizia così il messaggio del centrale albanese della Roma che poi conclude: "L’obiettivo è sempre lo stesso: crescere e portare il più in alto possibile la Roma e l'Albania. Ci vediamo presto 2022/2023".