Mercato Roma, proposti 20 milioni per Aouar del Lione

La Roma continua a sondare terreni su terreni, perché, qualora una trattativa non andasse in porto, ce n'è subito un'altra pronta per rinforzare ancora di più il parco giocatori a disposizione di José Mourinho. Tiago Pinto, come è noto, ha puntato il suo radar anche in Francia, per Houssem Aouar, centrocampista dell'Olympique Lione che, però, pare sempre più lontano dai Leoni. Secondo quanto riporta "sport.fr", i giallorossi hanno offerto meno di 20 milioni per il giovane francese, classe 1998, un prezzo non troppo gradito alla dirigenza dei biancorossoblù.