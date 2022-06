Matic: “Felice di essere alla Roma. Farò di tutto per rendere contenti i tifosi”

Dopo le parole al miele di ieri, Nemanja Matic continua a far sognare i tanti tifosi giallorossi, e lo fa attraverso un post Instagram. Il centrocampista serbo classe 1988, sbarcato nella Capitale lunedì, e da ieri ufficialmente un giocatore della Roma, oggi ha pubblicato la sua foto con la maglia giallorossa e il general manager Tiago Pinto e ha incendiato i sostenitori: "Felice di essere entrato a far parte della Roma, darò tutto per aiutare la squadra e rendere felici i tifosi. Forza Roma", ha scritto in perfetto italiano.