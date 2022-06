Zaniolo, rinnovo con aumento oppure addio

Rinnovo con (sostanzioso) aumento o addio. Non sembra esserci altra via tra Zaniolo e la Roma, scrive Francesco Balzani su Leggo. Nicolò fa sapere un po' a tutti di non aver intenzione di restare alle condizioni attuali e chiede uno stipendio alla Abraham oppure la cessione. Il club ritiene, invece, che il momento di chiedere un aumento così importante non è ancora arrivato.