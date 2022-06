Roma, Pellegrini saluta la stagione: “E’ stata indescrivibile. Ora altri trofei”

Lorenzo Pellegrini ha terminato ieri la stagione 2020/21 e tramite un post sul suo profilo ufficiale Instagram ha voluto salutare l'annata che lo ha visto protagonista nella vittoria in Conference League contro il Feyenoord ma anche nelle ultime partite con la Nazionale, con il numero 10 sulle spalle: "È stata una stagione fantastica e indescrivibile, per questo non serve aggiungere parole. Avanti a testa alta pensando a crescere per continuare a toglierci soddisfazioni e alzare trofei".