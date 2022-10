Tegola Dybala: con la Roma torna nel 2023. De Rossi nuovo allenatore della Spal

Mourinho dovrà trovare alternative al suo capocannoniere (sette gol tra campionato e coppa), il migliore da inizio stagione: "Con la Roma ha scelto la sfida più bella, è felicissimo per quello che sta dando e sta ricevendo",ha detto oggi il suo ex capitano Gigi Buffon. La notizia positiva oggi l'allenatore giallorosso l'ha ricevuta da Rick Karsdorp, che è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo. L'olandese non ci sarà ovviamente giovedì contro il Betis. Intanto nelle prossime due settimane è previsto il summit definitivo per il rinnovo di Bryan Cristante fino al 2027. L'altra notizia del giorno in casa Roma è però relativa a un grande ex come Daniele De Rossi: la Spal ha infatti già annunciato il 39enne come nuovo allenatore con un indizio sui social inequivocabile. Infine il cambiamento importante anche nella vita di Francesco Totti, che ha deciso di comprare casa a Roma Nord, in zona Vigna Clara, avvicinandosi così alla sua fidanzata Noemi Bocchi.