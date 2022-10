Smalling, quanto pesano i suoi gol: 18 punti in più per la Roma

L'aria di Roma fa sicuramente bene al centrale di Greenwich. Da quando è arrivato nella capitale (stagione 2019-20) ha segnato 10 reti in 108 partite: 6 di queste sono state decisive ai fini del risultato. Smalling con i suoi gol ha portato in dote alla squadra romanista ben 18 punti. Il bottino totale della sua carriera nei club recita 28 reti in 450 presenze. Quindi, con il sole di Roma si trova decisamente meglio rispetto al clima freddo che viveva al Manchester United o al Fulham. In Inghilterra ha siglato 18 centri in 342 gare. Una media realizzativa più bassa di quella che sta maturando in giallorosso. Ma a stupire è anche il rendimento difensivo del gigante vegano. Mancano 10 gare al rinnovo automatico per un’altra stagione che farà contento Mourinho. Lo Special One qualche giorno fa ha parlato così di Smalling: "È strano che non sia in nazionale inglese. Non so se sia rigenerato fisicamente, se sia gioia di vivere qui, se sia gioia di stare alla Roma. Quello che so è che è un giocatore di livello altissimo".