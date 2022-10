Capello: “Zaniolo corre troppo e arriva poco lucido in area”

"Non l'ho mai visto correre così e sinceramente mi fa piacere ma c'è un problema". Il dubbio di Fabio Capello su Zaniolo viene fuori nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport 24. L'ex tecnico della Roma scudettata ha notato la crescita fisica e atletica del numero 22 rispetto allo scorso anno ma tutto questo ha un effetto collaterale. "Correndo così tanto - ha proseguito Capello - perde di lucidità nell'area avversaria ed è per questo che sbaglia tanto". Una valutazione già fatta da Mourinho una settimana fa: "Zaniolo si sacrifica tanto, normale non segni tanto". Ad oggi, però, lo score dell'attaccante è ancora fermo a zero.