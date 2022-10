Roma, Pellegrini è l’uomo assist: almeno 4 nelle ultime quattro stagioni di Serie A

Lorenzo Pellegrini è l'uomo assist della Roma. Il capitano ha determinato il risultato finale anche ieri sera contro il Lecce con il suo passaggio vincente (4° in campionato) per il gol di testa di Smalling. Nelle ultime quattro stagioni di Serie A, solo Zielinski (Napoli) e Milinkovic-Savic (Lazio) tengono il passo del 7 romanista. Tornava in campo ieri, dopo l'assenza nel match di Europa League con il Real Betis, e si è vista la differenza sul rettangolo di gioco. Pellegrini ha totalizzato 48 assist con la maglia della Roma: 34 in Serie A, 7 in Europa League, 4 in Champions e 3 in Conference.