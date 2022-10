Roma, ansia Dybala anche per il Mondiale: la decisione sugli esami

La smorfia di dolore, la sofferenza in panchina e i pensieri che volano negativamente al Mondiale. Dybala è in ansia, come lo sono tutti i tifosi della Roma. Il fantasista argentino ha passato la notte in bianco dopo l'infortunio muscolare che l'ha costretto ad uscire dal campo in seguito al rigore calciato con il Lecce. Paulo già nella serata di ieri avrebbe voluto fare degli accertamenti, ma lo staff medico giallorosso gli ha chiesto di aspettare perché potrebbe esserci un versamento esteso sulla lesione, che ostacolerebbe l’esame. Secondo gazzetta.it, la probabile lesione al quadricipite sinistro sembrerebbe meno grave del previsto. E c'è un velato ottimismo. La Roma vorrebbe riaverlo a disposizione per il derby del 6 novembre. Se dovesse trattarsi di una lesione tra il primo e il secondo grado, i tempi di recupero sarebbero di circa tre settimane. In questo caso ce la dovrebbe fare a sfidare la Lazio che è una delle sue vittime preferite. 11 gol e 2 assist nelle partite contro i biancocelesti. Dybala svolgerà gli esami tra oggi e domani, a seconda dell’assorbimento del versamento. La certezza è che adesso Mourinho dovrà trovare delle alternative in attacco per fare gol senza di lui.