Totti cambia casa per amore: dall’Eur a Vigna Clara

Francesco Totti cambia maglia. No, nessun passaggio a chissà quale squadra. Lo storico capitano trasloca dalla sua Roma sud a Roma nord. Un cambiamento epocale per chi è nato a San Giovanni ed è cresciuto tra Trigoria e l'Eur. Ma l’amore, si sa, può mettere in discussione qualsiasi certezza. Come riporta The Roman Post, Totti traslocherà vicino casa di Noemi Bocchi che abita da tempo a via Cortina d’Ampezzo. Pare che Francesco abbia comprato casa a Roma Nord, all’ultimo piano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis a piazza Stefano Jacini, piena zona Vigna Clara. Il quartiere è in subbuglio, i romanisti non stanno nella pelle, per Roma Nord infatti incontrare giocatori della Roma è inedito, vista la lontananza con Trigoria nessuno abita in zona. E’ pieno invece di giocatori della Lazio, dato che Formello è a due passi. Iniziare la dinastia romanista a Roma Nord con Francesco Totti non sarebbe male. Anche se in realtà un romanista a Roma Nord c’è già, è Mourinho che abita a Villa Balestra, ai Parioli, e ogni mattina si fa con l’autista della Roma la traversata verso Trigoria.