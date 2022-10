Roma-Lecce, le pagelle dei quotidiani: super Smalling, cresce Zalewski. Male Zaniolo

La squadra di Mourinho vince 2-1 contro i salentini e sale al quinto posto in classifica con 19 punti

La Roma trova il secondo successo consecutivo in Serie A grazie al 2-1 contro il Lecce. Decidono le reti dei soliti noti: Smalling e Dybala, che dopo aver segnato il rigore si tocca la coscia sinistra ed esce dal campo dolorante. Infortunio di Paulo a parte, la cosa più importante è la vittoria che permette ai giallorossi di salire al quinto posto in classifica con 19 punti. Mancano quattro lunghezze rispetto al Napoli capolista. Il migliore della partita con i salentini è il difensore inglese. Bene anche a destra Zalewski. Non riesce ancora ad ingranare Zaniolo.