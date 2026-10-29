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Svilar rientra a fine mese, Dybala e Koné col Sassuolo

La Roma si prepara alla sfida contro l’Udinese tra qualche assenza pesante di troppo da gestire. A partire da Paulo Dybala, che va verso il forfait: dopo il lavoro personalizzato svolto in allenamento, lo staff medico preferisce non accelerare i tempi. L’argentino punta a tornare a disposizione per il successivo impegno con il Sassuolo, mentre Manu Koné lavora per recuperare in vista dello stesso appuntamento. Anche Mile Svilar dovrà attendere: per il portiere non è previsto un rientro anticipato e il ritorno è fissato dopo la sosta. Gasp punterà ancora sugli uomini che nelle ultime settimane hanno comunque dato delle risposte importanti. Tra i più positivi spicca Pierluigi Gollini, protagonista anche contro il Cagliari. Il rapporto con Gian Piero Gasperini sembra essersi ricomposto e il portiere sta rispondendo con prestazioni convincenti.

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