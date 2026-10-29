Il rientro di Paulo Dybala è in stand by. La convocazione per la sfida con il Cagliari era quasi certa, poi - dopo uno scatto nella mattina di martedì - l'argentino ha avvertito un nuovo fastidio al polpaccio destro, lesionato nel corso della partita contro il Real Madrid, lo scorso 14 ottobre. La diagnosi preliminare lasciava spazio all'ottimismo. Tanto che Dybala puntava alla panchina già contro lo Slovan Bratislava. Poi gli esami più approfonditi hanno ribaltato la prospettiva: un edema aveva nascosto la piccola lesione. L'argentino, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica, è tornato in gruppo domenica, dopo il pareggio di Napoli. Dybala ha accelerato, puntando a strappare la convocazione contro il Cagliari. Niente da fare: la mini lesione diagnosticata dai medici ha bisogno di qualche giorno in più. La nuova data cerchiata dai medici sul calendario è quindi il 7 novembre, anche se Dybala è in pressing per accelerare i tempi, vuole esserci già a Manchester, contro lo United, il 3. Più ottimista la versione de il Tempo che parla di prudenza e qualche fastidio accusato prima del Cagliari, i fattori che hanno fatto frenare lo staff medico. Ieri la Joya ha svolto fisioterapia a Trigoria e le sue condizioni verranno monitorare giorno dopo giorno. Il fantasista vuole esserci per la sfida di Champions League contro il Manchester United.